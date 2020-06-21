تامر حبيب عن حالة رجاء الجداوي الصحية: "على جهاز التنفس الصناعي من الفجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان تامر حبيب، الأخبار التي تم تداولها، في الساعات الماضية، بشأن تطور حالة الفنانة رجاء الجداوي، أثناء تواجدها في غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية.

وقال تامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هي بالفعل على جهاز التنفس الصناعي من فجر النهاردة.. ربنا يقومها بالسلامة".

جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بعدما تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قبل شهر تقريبًا، وظلت فترة في غرفة عادية قبل نقلها لغرفة الرعاية المركزة ووضعها على جهاز CPAP.

كانت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أكدت قبل يومين أن حالة والدتها مازالت كما هي، وأن نتيجة ثالث تحليل أجرته بعد حصولها على بلازما شخص متعافي من الكورونا جاءت إيجابية.