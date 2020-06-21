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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، قبل قليل، صورة من صندوق ذكرياتها، بتقنية الأبيض والأسود.
واستعادت أميرة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، ذكريات الطفولة مع والدتها، إذ ظهرت في الصورة طفلة عمرها حوالي عام، وتقف إلى جوارها الفنانة رجاء الجداوي.
واكتفت أميرة بالتعليق بكلمة "أمي" فقط، لتنهال عليها التعليقات الداعية لرجاء بالشفاء من فيروس كورونا المستجد، بعد انتشار أنباء تفيد بتدهور حالتها الصحية في مستشفى العزل بالإسماعيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة رجاء الجداوي تعليقًا على صورة تجمعهما: "أمي".. والأصدقاء يدعون لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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