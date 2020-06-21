محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من تدريباته اليومية الذي يحرص عليها. وظهر العوضي في الفيديو وهو يمارس الرياضة، داخل إحدى الصالات الرياضية. وشارك العوضي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، مها نصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي ينشر فيديو من تدريباته اليومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.