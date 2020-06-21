تراند اليوم : عمرو دياب يرد على استفزاز محمد رمضان على طريقته الخاصة

ردا على احتفال الفنان محمد رمضان بتصدره قائمة "world music awards" لنجوم الغناء الأكثر مشاهدة عبر اليوتيوب، نشرت شركة "ناي" الخاصة بالفنان عمرو دياب أحدث التقارير التي تشير إلى أن الهضبة ما زال الأكثر مبيعًا في مصر.

وتغنى رمضان قبل أيام قليلة عبر مقطع فيديو قصير بتصدره قائمة الأعلى استماعَا ومشاهدة في الشرق الأوسط، واحتلال تامر حسني للمركز الثالث، فيما حل في القائمة دياب سادسا.

وعلق محمد رمضان على القائمة لافتًا إلى أنه يقف في الساحة "بمفرده" بإشارة لعدم وجود منافس، كما وضع أغنية "نمبر وان" كخلفية لمقطع فيديو للقائمة.

وقال متابعون إن أسلوب رمضان في الاحتفال استفز شركة "ناي" فردت بنشر قائمة world music awards لأكثر الألبومات الغنائية مبيعا، وتظهر تواجد دياب بخمسة ألبومات وفقا لبيانات تطبيق "إيتونز" في مصر، مبينة تصدره قوائم الأعلى استماعًا في الوطن العربي بجميع منصات تشغيل الموسيقي.

وكانت الصفحة الرسمية لجائزة "وورلد ميوزيك أوورد" العالمية على فيسبوك سببت جدلا بعدما أعلنت قائمة أكثر 10 فنانين مشاهدة في المنطقة العربية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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وتصدر محمد رمضان قائمة الأكثر مشاهدة على اليوتيوب بين الفنانين العرب، بعدما تمكن من حصد 3 مليارات و41 مليون مشاهدة. وجاء في المركز الثاني الفنان المغربي سعد لمجرد بمليارين و538 مليون مشاهدة، وحل في المركز الثالث الفنان المصري تامر حسني بمليار و840 مليون مشاهدة.

وحلت في المركز الرابع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي حصدت مليارا و750 مليون مشاهدة، ثم جاءت خامسًا الفنانة السورية أصالة نصري بمليار و255 مليون مشاهدة.

وجاء عمرو دياب في المركز السادس بقائمة الفنانين العرب الأكثر مشاهدة لحصده 974 مليون مشاهدة، وسابعًا حلت الفنانة اللبنانية إليسا بـ843 مليون مشاهدة.

وحلت الفنانة المصرية شيرين في المركز الثامن بـ706 ملايين مشاهدة، ثم الفنان المصري محمد حماقي الذي حل تاسعًا بـ547 مليون مشاهدة، وأخيرًا الفنان المصري رامي جمال الذي احتل المركز العاشر بـ192 مليون مشاهدة.