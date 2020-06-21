نفرتيتي السينما المصرية .. أبرز إطلالات سوسن بدر بالشعر الأبيض

زادت معدلات البحث حول نفرتيتي السينما المصرية الفنانة سوسن بدر من قبل جمهور الوطن العربي، بعد تداول صورتها التي نشرتها مؤخرًا على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية.

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وظهرت بدر بإطلالة شبابية مرتدية بنطلون جينز وقميص أبيض، محتفظة بلون شعرها الأبيض الذي قررت الفترة الأخيرة ألا تغير لونه وتصبغه وتتركه بشكله ولونه الطبيعي، وأشاد محبيها بشكلها وعدم التكلف في مظهرها وبساطة التصوير.

وعلقت بدر على الصورة بكلمات تبعث الطاقة الإيجابية، والأمل والدعم لمتابعيها حيث كتبت:"ابق هادئًا، ابقى إيجابيًا، ابقى متفائلًا! ارسل الكثير من الحب لكل شخص خلال تلك الأوقات العصيبة".

ويذكر أن سوسن بدر قررت أن تترك شعرها بلونه الذي تغلله الشيب بسبب المرحلة العمرية لها، وصرحت في عدة لقاءات إعلامية أنها لن ترغب في صبغه مرة أخرى وأن تعيش كل مرحلة بجمالها وما تحمله من تغييرات، مؤكدة أنها في بادئ الأمر واجهت اعتراضات من قبل

أسرتها إلا أها صممت عليه واقتنعوا فيما بعد.

كما أنها خضعت لجلسات تصوير عديدة بشكلها الجديد منها جلسة تصوير بداخل المتحف المصري باعتبارها وجه مصري يحمل ملامح فرعونية والتي ظهرت بغلاف مجلة هاربرز بازار.

و كان آخر ظهور لبدر خلال مشاركتها بمسلسل"ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، والذي تم عرضه فب الموسم الرمضاني المنصرم2020، بجانب ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف وناهد السباعي وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق ومحمود الليثي وغيرهم من النجوم، وظهرت في العملين محتفظة بإطلالتها التي اعتاد الجمهور عليها الفترة الأخيرة.

ونستعرض بعض إطلالات سوسن بدر المميزة لها بالشعر الأبيض

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