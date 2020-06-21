تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

طرأت بعض التغييرات الصحية الخطيرة على الفنانة رجاء الجداوي، حيث تم وضعها على جهاز تنفس صناعي "حنجري،" الذي يعمل على تحسن الحالة التنفسية وزيادة نسبة الأكسجين في الدم لنقصانه لديها ليصل إلى 55،لإيصاله لنسبته الطبيعية في الدم.
أجرت الجداوي ثالث تحاليلها لفيروس كورونا الذي أثبتت إيجابيته، بعد انتظار النتيجة السلبية، خصوصًا بعد مكوثها في العزل لمدة تقرب إلىالشهر بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.
يذكر أن الجداوي تم نقلها إلى العزل في عيد الفطر المبارك لشعورها ببعض أعراض الكورونا، ودخلت مباشرة إلى العزل بعد إثبات إيجابيتها في التحليل، وتباينت حالتها الصحية بين التحسن والاستقرار والتدهور، مع اسمرار دعوات أسرتها وزملائها الفنانين بالشفاء العاجل.
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