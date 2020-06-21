من فايزة أحمد لمدحت صالح..رسائل غنائية للأب في عيده

يحل اليوم الاحتفال السنوي بعيد الأب العالمي،والذي تحتفل به مختلف بلاد العالم في الأحد الثالث من شهر يونيو، ويشبه احتفاله بيوم الرجل لكنه يكون مخصصاً للأب ودوره في حياة ابناءه.

واحتفل عدد من مطربي الغناء في مصر بهذا اليوم من خلال تقديم أغنيات لهذه المناسبة أبرزهم الفنان محمد فؤاد بأغنيته "واحشني يابا"

ويقول مطلعها"واحشنى يابا .. وواحشنى حسك من يوم غيابك .. وناقصنى حضنك ف الدنيا مين اللى يعوضنى خوفك عليا مين كان ليا صاحبى .. وكان ليا ضهرى حسيت بقيمته .. فى غيابه

عنى لو طلبو منى أدفع عمرى وأشوفه لو ساعتين نفسى أسمعك بتنادى بأسمى".

وقدم الفنان مدحت صالح أغنيته "إبن أبويا" ضمن أحداث مسلسل "رحيم" التي جسدها الفنان ياسر جلال برفقة الفنان الراحل حسن حسني

وقدم الفنان هاني شاكر أغنية "أبويا"، والتي قدمت رسالة مؤثرة في حب الأأب وفقدانه

وستظل الأغنية الأبوية الأشهر تلك التي قدمها الفنان محمد هنيدي في فيلمه "عندليب الدقي" بعنوان "مين حبيب بابا" الأكثر انتشاراً خاصة بين الأطفال،

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والتي تضمنت رسالة من الأاب لأبناءه بشكل كوميدي

وفي سياق زمن الفن الكلاسيكي قدمت الفنانة فايزة أحمد "تعالالي يابا" والتي تعتبر أقد م ماقدم للأب في زمن الفن الجميل، حيث غنتها ضمن أحداث فيلم "أنا وبناتي".

وأتى الفنان محمد ثروت بنكهة غنائية طفولية خفيفة بعنوان "حبيبة بابا رشا" والتي قدمت علاقة قيمة بين الأب وابنته، ومازالت تحتفظ بجالها الغنائي إلى الوقت الحالي

أتى الاحتفال بعيد الأب بفكرة من المواطنة الأمريكية "سونورا لويس سمارت دود عام 1909، بعد استماعها إلى موعظة دينية احتفالاً بعد الام ، حيث توفت والدتها عام 1898، فأرادت ان تحتفل بأبيها نظرا لمجهوداته التربوية مع اشقائها الخمس، فقدمت توصية بتخصيص هذا يوم للاحتفال بالأب.