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برشلونة يتلقى ضربة موجعة بفقدان خدمات لاعبه دي يونغ

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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من المتوقع أن يغيب دي يونغ ، عن مباراة فريقه المقبلة في أمام أتليتيك بيلباو هذا الأسبوع، بعد أن قال بطل إسبانيا في بيان الأحد، إن لاعبه الهولندي الدولي أصيب في ربلة الساق اليمنى.

وغاب دي يونغ عن تعادل فريقه بدون أهداف مع إشبيلية، الجمعة الماضي، وهو ما قلص فرص الفريق الكتالوني في الاحتفاظ بلقب الدوري، في حين قال كيكي سيتين مدرب قبل المباراة إنه قرر إراحة اللاعب على سبيل الحذر والاحتياط.

وتبين أن الإصابة أكثر خطورة مما اعتقد، وأصدر النادي تقريرا طبيبا الأحد، قال فيه إن اللاعب لم يتمكن من التدرب مع زملائه، لكنه لم يذكر موعدا لعودة اللاعب المتوقعة لصفوف الفريق من جديد بعد التعافي.

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وينفرد برشلونة بصدارة الترتيب في الدوري الإسباني، متفوقا بفارق 3 نقاط عن المطارد المباشر، والذي سيكون بوسعه التقدم للصدارة إذا فاز في وقت لاحق من الأحد على ريال سوسيداد، لأنه يتفوق في سجل المواجهات المباشرة بين العملاقين.

وبعد مواجهة بيلباو الثلاثاء المقبل، سيحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيغو المتعثر، قبل مواجهته الكبيرة التالية في ملعبه أمام أتليتيكو مدريد الثالث في الترتيب، الأربعاء التالي.

وكان دي يونغ انضم إلى برشلونة قادما من أياكس أمستردام الهولندي في العام الماضي مقابل 75 مليون يورو وشارك في 27 من 30 مباراة خاضها حامل اللقب في الدوري هذا الموسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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