تراند اليوم : أمير كرارة : طلعت التاني علي المدرسة في الثانوية بمجموع 52% – فيديو

كشف أمير كرارة عن ذكريات نجاحه في الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه حصل على مجموع 52%.

وأضاف في تصريحات خلال استضافته بأحد البرامج الحوارية: “كنت أشطر واحد في المدرسة، وفي الثانوية طلعت الثاني على المدرسة وجبت 52% والله العظيم، وكانت مدرسة الخليفة المأمون”.

وتابع أمير كرارة: “درست 8 سنوات في المرحلة الثانوية وكنت أسقط دائما، وفي السنة الأخيرة حصلت على درجات التفوق الرياضي فنجحت”.

وأضاف: “ولادي حاولت أعوض اللي معملتوش ولكن كل لما أروح المدرسة عندهم أفتكر الماضي الأليم، وفي فرق كبير في المدرسين بيني وبين أولادي”.