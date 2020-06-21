تراند اليوم : بالفيديو.. حقيقة تقديم بشرى.. لحياة الراحلة داليدا فى مسلسل

تدوالت الأيام الماضية أخبار عن الفنانة بشرى بأنها ستقدم عملا دراميا عن حياة الفنانة الراحلة داليدا، للعرض على شاشة التليفزيون قريباً، وأكدت بشرى فى مداخلة هاتفية بأحد البرامج،

أن العمل متجمد منذ 5 سنوات ونفت خروجه إلى النور وأن هذه الأخبار غير صحيحة ففى عام 2015 كان هناك نوايا بتحويل حياة داليدا إلى فيلم سينمائى وتم تطوير الفكرة إلى مسلسل تليفزيونى بعد إطلاق فيلم فرنسى عنها.

وتابعت بشرى أنها أجرت بروفات بالفعل للشخصية ولكن منذ أعوام وليس حالياً وأن الصور التى انتشرت صور قديمة، لافتة إلى أن المسلسل سيتم تصوير المسلسل فى ثلاث دول، فرنسا وإيطاليا،

ومصر، مضيفة إلى أن المسلسل لم يأخذ خطوات جدية حتى الآن ويتناول الفترة التى عاشتها داليدا فى منطقة شبرا الخيمة مؤكدة أن سبب تناول الخبر هو الإعلان عن وجود مشاريع جديدة عن حياة فنانين راحلين فى أعمال درامية لرمضان المقبل.

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وأشارت بشرى أن هناك عددا كبيرا من المؤلفين والمخرجين، لديهم حماس شديد بالمشاركة فى هذا العمل، ولم يتم التعاقد مع أى مؤلف أو وجود جهة إنتاجية تتولى إنتاج هذا العمل حتى الآن، مشيرة إلى أن شقيق الفنانة داليدا، أبدى موافقته على تجسيدها لبطولة المسلسل، والعمل سيضم ممثلين من جنسيات مختلفة.

داليدا هى فنانة مصرية إيطالية، مولودة فى شبرا، وأسرتها من أصل إيطالى، اختيرت عام 1954 كملكة مصر، واختارها نيازى مصطفى لتقوم بدور صغير باسم دليلة فى فيلم سيجارة وكاس عام 1955،

ثم هاجرت إلى فرنسا، وإيطاليا واشتهرت كمطربة عالمية غنت باللغات العربية والفرنسية والايطالية، تزوجت مرتين ومات أزواجها بالانتحار، ومن أهم أغنياتها سالمة ياسلامة وحلوة يابلدى وأحسن ناس،

ماتت منتحرة عام 1987 بعد تناولها جرعة زائدة من الدواء وكتبت خطابا تقول فيه “سامحونى فالحياة أصبحت لا تطاق”.