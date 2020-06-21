تراند اليوم : فى عيد الأب.. اسمع أجمل أغنيات نجوم الطرب والغناء- شاهد

يحل اليوم عيد الأب العالمى الموافق 21 يونيو، وتحتفل فيه عدد من دول العالم بالأب تقديرا لدوره الكبير فى تربية الأسرة والمجتمع، وفى هذا التقرير نقدم أشهر الأغانى التى قدمها عدد من نجوم الطرب تقديرا لدور الأب.
أغنية “أنا ابن أبويا” لـ مدحت صالح
واحدة من أشهر وأجمل الأغانى التى قدمت للأب فى مسلسل “رحيم” للنجم ياسر جلال والفنان القدير الراحل حسن حسنى، وقدمت بصوت النجم مدحت صالح، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز.
أغنية “زكريا” لـ إليسا
احتفلت النجمة إليسا، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الأب العالمى، وأهدت ملكة الإحساس أغنية “زكريا” لوالدها، والتى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، وكتبت فى تعليقها عليها: “من أجل حب والدى”.
أغنية “أبويا” لـ هانى شاكر
كما شارك أمير الغناء العربى هانى شاكر أغنية لأب بعنوان “أبويا”، من كلمات سامح النويهى، وألحان عمر كمال، وتنفيذ الموسيقى محمد ضياء.
أغنية “أبويا وأمى” لـ إيهاب توفيق
قدم المطرب إيهاب توفيق بعد وفاه والده أغنية بعنوان “أبويا وأمى” وهى من كلمات وألحان وتوزيع رضا المصرى، وكتب “إيهاب” أول تعليق له بعد طرح الأغنية عبر حسابه الرسمى بموقع إنستجرام: “إنتَ الضحكة اللى راحت مني، وسايبة مكانها جراح”.
أغنية “أبويا واحشنى جدا” لـ بلقيس
قدمت المطربة بلقيس أغنية الأب بعنوان “أبويا واحشنى جدا” من ألبوم أراهنكم، وهى من كلمات عمرو حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى.
أغنية “يابا” لـ ملك فتحى
قدمت ملك فتحى تلك الأغنية فى شهر رمضان الماضى بمسلسل “البرنس” وحققت نجاحا كبيرا، والأغنية من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقى.