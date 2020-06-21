تراند اليوم : فى عيد الأب.. اسمع أجمل أغنيات نجوم الطرب والغناء- شاهد

يحل اليوم عيد الأب العالمى الموافق 21 يونيو، وتحتفل فيه عدد من دول العالم بالأب تقديرا لدوره الكبير فى تربية الأسرة والمجتمع، وفى هذا التقرير نقدم أشهر الأغانى التى قدمها عدد من نجوم الطرب تقديرا لدور الأب.

أغنية “أنا ابن أبويا” لـ مدحت صالح

واحدة من أشهر وأجمل الأغانى التى قدمت للأب فى مسلسل “رحيم” للنجم ياسر جلال والفنان القدير الراحل حسن حسنى، وقدمت بصوت النجم مدحت صالح، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز.

أغنية “زكريا” لـ إليسا

احتفلت النجمة إليسا، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الأب العالمى، وأهدت ملكة الإحساس أغنية “زكريا” لوالدها، والتى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، وكتبت فى تعليقها عليها: “من أجل حب والدى”.

أغنية “أبويا” لـ هانى شاكر

كما شارك أمير الغناء العربى هانى شاكر أغنية لأب بعنوان “أبويا”، من كلمات سامح النويهى، وألحان عمر كمال، وتنفيذ الموسيقى محمد ضياء.

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أغنية “أبويا وأمى” لـ إيهاب توفيق

قدم المطرب إيهاب توفيق بعد وفاه والده أغنية بعنوان “أبويا وأمى” وهى من كلمات وألحان وتوزيع رضا المصرى، وكتب “إيهاب” أول تعليق له بعد طرح الأغنية عبر حسابه الرسمى بموقع إنستجرام: “إنتَ الضحكة اللى راحت مني، وسايبة مكانها جراح”.

أغنية “أبويا واحشنى جدا” لـ بلقيس

قدمت المطربة بلقيس أغنية الأب بعنوان “أبويا واحشنى جدا” من ألبوم أراهنكم، وهى من كلمات عمرو حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى.

أغنية “يابا” لـ ملك فتحى

قدمت ملك فتحى تلك الأغنية فى شهر رمضان الماضى بمسلسل “البرنس” وحققت نجاحا كبيرا، والأغنية من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقى.