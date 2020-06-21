تراند اليوم : تعرف على قائمة الأفلام القصيرة.. بمهرجان كان السينمائى الـ73

أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائى الدولى لعام 2020 عن القائمة الرسمية للأفلام القصيرة التى كان من المقرر أن تشارك فى المسابقة، فقد شاهدت لجنة الاختيار مجموعة كبيرة من الأعمال وصل عددها إلى 3810 أفلام من 137 دولة مختلفة هذا العام، وذلك بالمقارنة بـ4240 فيلما فى عام 2019.

وحسب بيان رسمى من إدارة المهرجان أنه من المقرر أن تقام مسابقة الأفلام القصيرة، الخريف المقبل فى قصر المهرجانات “Palais des festivals” فى مدينة كان بفرنسا،

ومن المقرر أن يتم الكشف عن التاريخ الدقيق للفعاليات وأسماء أعضاء لجنة التحكيم قريبا جدا، ومن بين الأفلام المختارة الفيلم المصرى أخشى أن أنسى وجهك” للمخرج سامح علاء.

ويشمل اختيار 11 فيلما قصيرا للمنافسة على السعفة الذهبية للأفلام القصيرة فى مهرجان كان السينمائى الـ73، وجاءت الأعمال من 12 دولة مختلفة.

قائمة الأفلام:

· أخشى أن أنسى وجهك “للمخرج سامح علاء “مصر”

· فيلم الأنيمشن الفرنسى FILLES BLEUES, PEUR BLANCHE (BLUE FEAR)

· MOTORWAY65 “اليونان”

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· SUDDEN LIGHT “المملكة المتحدة”

· SON OF SODOM “كولومبيا / الأرجنتين”

· الفيلم الفرنسى “CAMILLE SANS CONTACT”

· THE LAMB OF GOD “البرتغال / فرنسا”

· MOUNTAIN CAT “منغوليا ، المملكة المتحدة”

· Benjamin, Benny, Ben “كندا”

· Stéphanie “بلجيكا”

· الفيلم الأمريكى “David”