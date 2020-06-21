تراند اليوم : رئيسا لدار الأوبرا وقنصلا لمصر.. مناصب ضحى بها “‏سليمان نجيب” من أجل الفن

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سليمان نجيب، ابن الأديب ‏الكبير مصطفى نجيب، الذى عنى بتربيته وتثقيفه، فنشأ ‏وفى روحه نزعة فطرية نحو الفن والتمثيل، كما أن خاله ‏هو أحمد زيور باشا رئيس وزراء مصر.‏

بدأ حياته بكتابة المقالات فى مجلة الكشكول الأدبية، تحت ‏عنوان مذكرات عربجى، منتقدا متسلقى ثورة 1919، وقد ‏صعد المسرح فى عهد كان يتعذر على أمثاله من الأسرة ‏المحافظة العمل فى ميدانه،

تخرج فى كلية الحقوق، وعمل ‏موظفا، ولحبه فى الفن عمل فى نفس الوقت فى المسرح ‏إرضاء لنزعته الفنية.‏

كما عمل بالسلك الدبلوماسى؛ إذ عُيّن قنصلا لمصر فى السفارة ‏المصرية بإسطنبول، إلا أنه عاد إلى مصر والتحق بوزارة ‏العدل، وعُيّن سكرتيرا بها، شغل أيضا منصب رئيس دار الأوبرا ‏المصرية،

التى كانت تسمى بدار الأوبرا الملكية، وكان أول ‏مصرى يتولى هذا المنصب، حصل على لقب “بك” من ‏الملك فاروق.‏

شارك سليمان نجيب فى بطولة نحو 60 فيلما، بدأها بفيلم ‏‏”الوردة البيضاء”، ومن أفلامه أيضا: “الدكتور”، “لعبة ‏الست”، “الآنسة ماما”، “الآنسة حنفى”، “ورد الغرام”، “قطار ‏الليل”،

‎و‎من أشهر أدواره دوره فى فيلم “غزل البنات” عام 1949 م ‏وكان دوره الباشا مراد، وقد أدى هذه الشخصية بكل ‏أرستقراطيتها، مع خليط من طيبة القلب وخفة الدم الفطرية ‏لديه، فلم يكن متشدقا ولا مبالغا فى الأداء، مما يطيح بعذوبة ‏الشخصية، فاستحق بذلك النجومية الفذة فى ذلك الفيلم،

كما عمل فى المسرح وله نحو 40 ‏مسرحية ما بين تمثيل وتأليف، وتألق نجمه، وكان بطلا فى ‏كل الأدوار التى مثلها، ورغم أن مرتبه كان كبيرا وأرباحه ‏كثيرة إلا أنه لم يدخر شيئا،‎‏ وكان جريئا صادقا وفيا أديبا ‏فصيح اللسان عالى التهذيب، وكان صديقا للزعيم ‏مصطفى كامل‎، وتوفى فى 18 يناير 1955.

1. تخرج سليمان نجيب من كلية الحقوق وعمل موظفاً بإحدى المصالح الحكومية وعمل في الوقت ذاته في المسرح إرضاء لنزعته الفنية الجامحة.

2. عمل قنصلا لمصر في السفارة المصرية باسطنبول، نتيجة لتاريخ عائلته السياسي فقد برع في السلك الدبلوماسي سريعا حتى صار قنصل في وقت قصير.

3. كانت والدته ترفض عمله في السينما رفضا باتا، لذا لم يعمل في السينما إلا بعد وفاتها.

4. عمل سليمان نجيب في السينما منذ أوائل الثلاثينات وحتى منتصف الخمسينات كممثل وسيناريست، وكتب أفلام “قبلة في لبنان، ولست ملاكا، وأخيرا اتجوزت”.

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5. عمل مصور في فيلم وحيد، هو فيلم “كلمة حق” من بطولة إسماعيل ياسين وميمي شكيب، ومن تأليف علي الزرقاني وفطين عبدالوهاب وإخراج فطين عبدالوهاب.

6. شغل سليمان نجيب منصب ثاني مدير مصري لدار الأوبرا المصرية بعد منصور غانم والذي كان أول مصرى يترأس الأوبرا، ولم يستمر أكثر من عام، إذ جرى العرف أن يتولى رئاسة دار الأوبرا المصرية أجانب منهم “الفنان اليوناني بافلوس، والمؤلف الموسيقي بسكوالي كلمنته من عام 1886 إلى عام 1910، ثم تلاه جنارو فورنارنو من عام 1911 إلى عام 1931.

7. منحه الملك فاروق لقب البكوية، ليصبح واحد من قلائل العاملين في المجال الفني الحاصلين على البكوية إلى جانب يوسف وهبي.

8. كان يتنفس الفن ويقدره فكان من أوائل الداعمين للراقصة تحية كاريوكا في مسيرتها الفنية، وهو الذي اختار لها رقصة الكاريوكا التي اكتسبت اسمها منها.

9. بجانب عشقه للفن، كان سليمان نجيب عاشقا للسياسة وكان صديقًا مقربًا للزعيم مصطفى كامل.

10. له مقالات منشورة في مجلة الكشكول الأدبية تحت عنوان (مذكرات عربجي)، وتم جمعها في كتاب واحد، وكان يكتب المذكرات في البداية باسم مستعار حتى كشف عن هويته في نهاية المطاف.

11. كانت لديه مشكلة في الزواج، حيث كان يعتقد أن كل النساء جالبات للمشاكل، لذا لم يتزوج طوال حياته، وخاف أن ينجب أطفال في جو من الشحن والغضب بينه وبين أي سيدة سيتزوجها .

12. أوصي بكل ثروته لدار الأوبرا المصرية.

13. رحل في 18 يناير عام 1955، عن عمر ناهز 63 عاما.