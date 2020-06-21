تراند اليوم : فاروق فلوكس: يكشف تنمر الأطفال على أبنائه.. بسبب أحد أدواره السينمائية

يحتفل اليوم الفنان فاروق فلوكس بعيد ميلاده الـ78 الذى أمتع الكثير بفنه، وقال فلوكس فى إحدى لقاءاته مع “صاحبة السعادة” الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس،

إن دوره فى فيلم “الراقصة والسياسى” للنجم نبيلة عبيد وصلاح قابيل تسبب فى مشاكل لأولاده مع زملائهم فى المدرسة لتجسيده دور رجل شاذ خلال الأحداث،

وكان زملاؤهم ينادوا أحمد ويسر “يا ابن ترتر”، وذهبت لناظر المدرسة وتحدثت معه فى هذا الأمر، وطلبت منه أن يدخل للطلبة لكى يشرح لهم طبيعة الدور، وأن الذى رشحه لهذا الدور هو الكاتب وحيد حامد ولم يتردد عن المشاركة فيه.

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فاروق فلوكس شارك فى تقديم العديد من الأفلام الناجحة أبرزها الراقصة والسياسى ومن أبرز المسلسلات التى شارك فى بطولتها عائلة الحاج متولى ورأفت الهجان،

كما شارك فى مسرحية الواد سيد الشغال ومسرحية سيدتى الجميلة، وعمل فلوكس فى بعض الأعمال المسرحية منها عيطة عامل زيطة، الواد سيد الشغال، سيدتى الجميلة، خيل الحكومة.

وعن سر تسميته بـ”فلوكس”، قال فى إحدى لقاءاته إن أحد زملائه فى كلية دار العلوم ناداه بهذا الاسم، وفسر له الشاعر أحمد رامى معناها وهى تعنى النبات الذى يحيا فى المياه الراكدة.

ولد فاروق فلوكس فى محافظة القاهرة يوم 21 يونيو عام 1940م، وتخرج من كلية الهندسة، ولكنه كان محبا للتمثيل لذلك انضم إلى فرقة الفنانين المتحدين.