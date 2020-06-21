تراند اليوم : صورة نادرة لشيريهان.. ترقص أمام أم كلثوم تجتاح مواقع التواصل- أتفرج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة الكبيرة شيريهان في طفولتها من زفاف عمر خورشيد أخيها الأكبر غير الشقيق.

وظهرت شريهان وهي فوق إحدى الطاولات في حفل الزفاف ترقص أمام كوكب الشرق السيدة أم كلثوم ‏التي حضرت حفل الزفاف وقت أن كان عمر يعمل في فرقتها عازفاً على الجيتار، وظهر في الصورة أن شيريهان نجحت في اختطاف ابتسامة نادرة من كوكب الشرق ‏بتلقائيتها وموهبتها السابقة لأوانها.

Advertisements

من المعروف أن الفنان الراحل عمر خورشيد كان بوابة أخته الصغيرة للدخول إلى عالم الفن، والتي امتلكت كل عوامل الجذب حتى تدخله وتتألق منذ اللحظة ‏الأولى لتصبح الفنانة شيريهان أيقونة التمثيل والاستعراض في الثمانينيات والتسعينيات.‏

يذكر أن شيريهان كانت قد أعلنت عودتها للفن بعد غياب دام أكثر من 12 عاماً بسبب مرضها، وذلك بتقديم عدة عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها‎.‎