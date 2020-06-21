تراند اليوم : بعد كشفها مواصفات فتى أحلامها.. “جميلة عوض” تتحول إلى رجل- أتفرج

داعبت الفنانة جميلة عوض جمهورها بنشر صورة كوميدية لها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي على “إنستغرام”.

حيث خاضت تحدي تحويل الصورة من أنثى لذكر وعرضت مقارنة بين صورتها الطبيعية وصورة أخرى لها على هيئة رجل، وكتبت معلقة: “جميل وجميلة”.

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وكانت الفنانة جميلة عوض قد كشفت عن مواصفات فتى أحلامها قائلة في لقاء تليفزيوني قائلة: “لا بد أن يكون رجلاً بما تحمله تلك الكلمة من صفات إيجابية كثيرة، أما شكلا فلا بد أن يكون طويلا”.

يذكر أن بداية شهرة جميلة عوض كان من خلال مشاركتها في مسلسل “تحت السيطرة” الذي قامت ببطوته الفنانة نيللي كريم، وقدمت فيه دور الفتاة المدمنة وتلقت إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد وقتها.

وكان آخر أعمال جميلة عوض فيلم “بنات ثانوى” والذي عرض في دور العرض موسم منتصف العام الدراسي الماضي قبل توقف دور العرض بسبب كورونا، وشاركها البطولة فيه هنادي مهنى ومحمد الشرنوبي وإخراج محمود كامل وتأليف أيمن سلامة.