“ميوزك أووردز” تعلن تفوق عمرو دياب على منصات الاستماع

أكدت الصفحة الرسمية لجائزة “ميوزك أووردز” العالمية، على إنجازات المغني المصري عمرو دياب على منصات الاستماع الإلكترونية.

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وقالت “ميوزك أووردز”: “عمرو دياب هو ملك مصر على “iTunes”، ويحتل المراتب الخمس الأولى، بأغنيات “كل حياتي” في المركز الأول، و”أحلى وأحلى” في المركز الثاني، و”معدي الناس” في المركز الثالث، و”سهران” في المركز الرابع، و”كل حياتي” في الخامس.. عمرو دياب يحكم مخطط ألبوم “iTunes” في مصر”.

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والجدير بالذكر، أن الفنان المصري اشتهر على “Apple Egypt”، “وتحتل ألبوماته وأغانيه الفردية غالباً أفضل 10 أغان فردية وألبومات؛ على الرغم من أن الجمهور الأصغر سناً أصبح أكثر تأثراً بالموسيقى الغربية.. لا يزال معظم محبي الموسيقى العرب يريدون بعض المحتوى المحلي”.

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