الفلوس والسيارات والفن.. اعترافات مثيرة من شمس الكويتية تكشف فشل زيجاتها «فيديو»

كشفت الفنانة الكويتية شمس، عن تفاصيل فشل علاقاتها الزوجية التي مرت بها على مدار حياتها الشخصية، مؤكدة أن كل تجربة خرجت منها ببعض الرسائل التي استفادت بها.

وقالت شمس الكويتية في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: «كل زيجاتي السابقة لم أحزن عليها مثلما حدث معي في علاقتي الأخيرة والتي أطلق عليها أني فشلت في نجاحها»

وأضافت شمس قائلة: «إن جميع علاقاتي الزوجية السابقة أعتبرها عبارة عن دروس لي، حيث كنت أمر بعلاقة وفي النهاية تنتهي بدرس لي أستفيد منه، ولكن العلاقة الأخيرة فشلت في نجاحها، حيث كنت أعتقد أنه أصبح لدى خبرات كبيرة».

وأوضحت شمس قائلة: «إلا أن العلاقة الأخيرة كانت الأكثر تأثيراً بنفسي، حيث فجأة وبدون مقدمات، أو أي خلافات قرر الابتعاد، وكنت أظن أنني اكتسبت خبرات من التجارب السابقة، والتي كنت سعيدة في بدايتها بدلع، وأن هناك شخصاً يتولى مسئوليتك المادية والمعنوية».

وأشارت شمس قائلة: «تألمت كثيراً بسبب هذه العلاقة، وكنت أفكر كثيراً في الأسباب والرسالة من وراء هذه الزيجة، واكتشفت أنني مازلت لا أعرف أن أحب نفسي كشمس وأنني كنت أبحث عن النجومية والشهرة والفن والأغاني وملذات الحياة مثل العربيات والفلوس ولم أبحث عما بداخلي».

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