نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة تعود لأكثر من 30 عاماً لأصدقائه، النجم عمرو دياب والمنتج حمادة إسماعيل. Advertisements وعلق تركي آل الشيخ على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «أصدقاء وعشرة العمر ربنا يجمعنا على خير». وظهر عمرو دياب في الصورة بنفس الملامح التي عليها الآن، حيث لم تتغير ملامحه كثيراً، وكأن الصورة التقطت له بالأمس وعلى جانب آخر، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، نيته عن إنتاج فيلم سينمائي ضخم، بمشاركة لفيف من النجوم، من المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر صور نادرة لعمرو دياب منذ ٣٠ عاماً كأنها بالأمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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