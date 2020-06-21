ياسمين صبري تقلد فيفي عبده وريهام سعيد بطريقة كوميدية

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة ياسمين صبري وهي تقلد فيفي عبده وريهام سعيد، حيث حلت ياسمين صبري ضيفة في لقاء تليفزيونى سابق مع النجمة “شيرين عبد الوهاب” ومجموعة من النجوم الآخرين، الذين حلوا كضيوف في نفس الحلقة ببرنامج “شيري ستوديو”، حيث برعت صبري في تقليد مجموعة من الفنانات والإعلاميات بطريقة كوميدية جداً، مما أشعل الأجواء داخل الاستوديو بشدة ودفع بشيرين التى لم تتمالك نفسها من الضحك إلي تقبيلها والإشادة بخفة ظلّها.

وشرعت ياسمين في تقليد الإعلامية “وفاء الكيلانى” أولاً ثم تبعتها بتقليد “ريهام سعيد”، واختتمت تلك الفقرة بتقليد الراقصة المحبوبة “فيفي عبده”، وسط ضحكات الحاضرين من الجمهور داخل الاستوديو والفنانين ضيوف الحلقة.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري قد شاركت في بطولة مسلسل “طريقي” الذي يعد أول مسلسل من بطولة المغنية شيرين عبد الوهاب، والذي تم عرضه لأول مرة في عام 2015، وشهد مشاركة عدد كبير من الوجوه الشابة إلي جانب نخبة من كبار الفنانين، كالفنان باسل الخياط، أحمد فهمي، سوسن بدر، محمد عادل وآخرين، سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج محمود شاكر خضير، واستطاع هذا المسلسل أن يحقق نجاحاً جماهيراً منقطع النظير بعد عرضه على الشاشات.



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