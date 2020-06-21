نجل هشام سليم يبكي ويعترف: أنا متحول جنسياً وما فعلته خطأ أمام الله ( فيديو )

عبّر نور هشام سليم نجل الفنان المصري هشام سليم، عن غضبه إزاء الانتقادات التي وجهها الجمهور للناشطة المصرية المنتحرة سارة حجازي، والمستمرة حدتها حتى الآن بسبب اعترافها بمثليتها من خلال الدفاع عن حقوق المثليين.

وقال نور هشام سليم، الذي عُرف في مصر قبل قرابة شهر ونصف الشهر بأنه عابر جنسياً، في مقطع فيديو بثّه عبر خاصية ”الاستوري“ في حسابه الرسمي عبر موقع ”إنستجرام“، إنه حزين على غياب الإنسانية لدى المصريين، الذين استمروا في الهجوم على سارة.

واعترف نور هشام سليم، بأن ما فعله من تحويل جنسي خطأ أمام الله، موضحاً أنه لم يجر عملية تصحيح أو عانى من خلل هرموني، بل ما أجراه عملية تحويل كاملة، مضيفاً: ”اللي هيجي يقولي إنت عادي وإنت حبيبنا يا نور بس المثليين والمثليات لأ.. طيب اللي أنا عملته تحويل مش تصحيح وعارف إن اللي عملته قدام ربنا المفروض غلط“.

واستطرد نجل الفنان المصري قائلاً إن سارة حجازي تلقت العديد من الشتائم، مردفاً: ”هتقولوا عليا كده لما أموت عادي أنا مش زعلان بس ليه إحنا مش كلنا بني آدمين مع بعض“.

Advertisements

وبينّ نجل الفنان المصري قائلاً: ”اللي راضي بيا ومش راضي بملك الكاشف يبقى منافق واللي راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقى منافق“.



شاهدي الفيديو :