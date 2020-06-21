رسائل مبكية كتبها النجوم لمعايدة آباءهم في عيد الأب

يحتفل العالم اليوم بـ عيد الأب الذي يصادف في 21 مايو/ حزيران من كل عام، وهو احتفال عالمي اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يختص لتكريم الآباء.

نجوم الغناء والتمثيل في العالم العربي الذين فقدوا آباءهم منذ فترة طويلة، وهناك من لم يمرّ بعد شهر على رحيله كتبوا رسائل مبكية عايدوا فيها اهم شخص في حياتهم الذي كان السند والأخ والصديق رصدتها "الجميلة" لكم في هذا التقرير:

نادين نسيب نجيم

كتبت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر حسابها على "تويتر": "عيد الأب كل عيد وأنت الأب الصالح يلي ربيتني عل عزيمة والقوة والصلابة مهما اشتدت الأيام الله يرحمك اسمك بركة عليي و بعرف انك عم تحميني وتدعيلي من السما بحس بوجودك حتى وأنت بعيد عني احلى بابا اشتقتلك".





جيسي عبدو

عايدت الممثلة جيسي عبدو والدها الراحل لمناسبة عيد الأب في رسالة تختصر المرحلة الصعبة التي تمرّ فيها، ونشرت صورة له أرفقتها بكلمات الشوق والألم لفقدانه.



وكتبت عبدو: "هذا أول عيد أب يمر من دونك، أكتر ما كان يخيفني في حياتي حدث، وهو أن تتركني وترحل، قلبي محروق وموجوعة ومكسورة وضائعة من دونك، ولا أعلم كيف سأكمل هذه الحياة بلا ضحكتك وخفة دمك ونصائحك وتفاؤلك واتصالك بي 40 مرة يومياً".



وتابعت: "يا أبو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبداً! اشتقتلك كتير يا بيي يا عيوني إنت. انشالله تكون روحك مرتاحة ومبسوطة مطرح ما هيي هلق".





راغب علامة

السوبر ستار راغب علامة يستذكر والده المرحوم الحاج صبحي بتغريدة مؤثّرة جداً في يوم "عيد الأب" قال فيها: "اما حق أبيك فأنت تعلم انه أصلك وإنك لولاه لم تكن. فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك، فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله وأشكره على قدر ذلك ولا قوة الا بالله".





كارول سماحة

أما الفنانة كارول سماحة فوجهت تحية في "عيد الأب" إلى من علمها الرقي في الفن والموسيقي وكتبت معلقة بهذه المناسبة: " الى من ترك أكبر أثر في حياتي! إلى أجمل صوت سمعته أذناي، كتلة فنية غريبة عجيبة،الى من علمني الذوق والرقي في الفن والشعر والمسرح والتمثيل والموسيقى، إلى المفكر الكبير ،المحلل والثائر على التقاليد البالية،سابق عصره، مختلف عن كل الآباء..كلا لم أشتاق إليك يا أبي لأنك تسكن جسدي وروحي".





يارا

الفنانة يارا من جهتها، تترحم على والدها الراحل في "عيد الأب" وكتبت تغريدة جاء فيها: " الأشخاص الذين نُحبُّهم لا يرحلون أبداً، بّل يُرافقونا في مِشوارِ حياتِنا كُلّ يَوم، سَيَظَلُّ "أبي" حُبّاً يَحْكيه دُعائي دائماً، رَحِمَ الله أبي، وَكُلّ أب فارقنا".

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كارمن لبس

الممثلة كارمن لبس كتبت تغريدة مؤثرة لوالدا الراحل قالت فيها: " صار مارق ١٥ سنة بس بعدو الجرح مطرحو، بذكر كنت مشغولة بتصوير ابنة المعلم لما حكيتني لنتغدى سوى لأن اشتقتلي و أنا طلبت منك تخليني خلص تصويري لاقعد معك عرواق، بس اتوفيت قبل ما شوفك و نتغدى سوا لآخر مرة، بحبك بابا ومشتاقتلك قد الدني، لو ربي بيعطيني دقيقة وحدة اغمرك فيا".





داليدا خليل

الممثلة داليدا خليل كتبت عبر حسابها على "تويتر": " يا رب ارحم بي وارحم كل أب متوفي وبارك في عمر آبائنا الأحياء واشف, كل أب مريض".

شكران مرتجى

الممثلة السورية شكران مرتجى كتبت عبر صفحتها على "انستقرام": " هاد بطلي وسندي ونصي الفلسطيني القوي راح وتركلي زوادة حب لهلق بنهل منها وتركلي أخوات مافي منهم بالدنية وقصة حب مع ست عظيمة هي نصي السوري بحبهم أكتملت وصرت شكران بابا أشتقتلك الله يرحمك".





نيكول سابا

الفنانة نيكول سابا نشرت صورة لها وهي طفلة مع والدها الراحل وعلقت عليها قائلة: "اشتقت لك كثيرا .. ليس لديك فكرة كم أحتاج أن أسمع صوتك..أحبك".



