أعلنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ليل أمس 21 مايو/حزيران انتهائها من تصوير مسلسل 2020 الذي كان من المفترض أن يعرض في رمضان 2020، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا الذي حال دون استكمال تصوير كامل حلقاته.
نادين تمنت عطلة أسبوع جميلة لكل متابعيها، معلنة أنه حان الوقت لتأخذ استراحة طويلة تستغلها في النوم، وستعود من جديد لجمهورها بعد أسبوع".
وقد انضم الفنان رامي عياش إلى العمل، حيث يلعب دور شقيق نادين، ويشارك في البطولة الى جانب نادين الممثل السوري قصي خولي وعدد كبير من النجوم اللبنانيين والسوريين.
وتدور أحداث مسلسل "2020" حول عصابة يقودها في السرّ قصي، وتقوم نادين بدورين في المسلسل، حيث تجسد شخصية النقيب (سما) وشخصية الفتاة الشعبية ضمن أحداث بوليسية وتشويقية أدارتها كاميرا المخرج اللبناني فيليب أسمر.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم تعلن انتهاء تصوير 2020 وستعود بعد أسبوع لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.