نادين نجيم تعلن انتهاء تصوير 2020 وستعود بعد أسبوع لجمهورها

أعلنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ليل أمس 21 مايو/حزيران انتهائها من تصوير مسلسل 2020 الذي كان من المفترض أن يعرض في رمضان 2020، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا الذي حال دون استكمال تصوير كامل حلقاته.

نادين تمنت عطلة أسبوع جميلة لكل متابعيها، معلنة أنه حان الوقت لتأخذ استراحة طويلة تستغلها في النوم، وستعود من جديد لجمهورها بعد أسبوع".

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وقد انضم الفنان رامي عياش إلى العمل، حيث يلعب دور شقيق نادين، ويشارك في البطولة الى جانب نادين الممثل السوري قصي خولي وعدد كبير من النجوم اللبنانيين والسوريين.

وتدور أحداث مسلسل "2020" حول عصابة يقودها في السرّ قصي، وتقوم نادين بدورين في المسلسل، حيث تجسد شخصية النقيب (سما) وشخصية الفتاة الشعبية ضمن أحداث بوليسية وتشويقية أدارتها كاميرا المخرج اللبناني فيليب أسمر.