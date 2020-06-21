ضجة في الكويت بعد تسريب صورة لـ فرحان العلي من داخل السجن

بعد أن ذكرت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها على "تويتر" أن الداخلية الكويتية ألقت القبض على أحد النزلاء الذي قام بتسريب صورة للفنان الباكستاني فرحان العلي"، مشيرة إلى أنه "تمت إحالته على جهات التحقيق".

الصورة المسربة أثارت جدلًا واسعاًعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتيةالاعلان عبر "تويتر" أن المصور نزيل، وعلى الفور قام رجال الأمن بتفتيش زنزانته؛ حيث تم العثور على الهاتف المستخدم.

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وتم تحويل النزيل إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية وتسجيل قضية، والتوصل عما إذا كان هناك أي شخص أو مسؤول بالسجن قام بمساعدته بإدخال الهاتف إلى السجن.

وتم إيقاف فرحان العلي المقيم بالكويت، عقب انتشار مقاطع فيديو فاضحة له، وصدر يوم الأحد الماضي قرارًا من النائب العامّ بحجزه لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيقات