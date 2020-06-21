أحلام تنعي أحد معجبيها بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة الاماراتية أحلام أحد معجبيها بدر العليان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة وكتبت تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "انتقل الى رحمه الله اخوي وصديقي المخلص الصدوق بدر العليان احد اصدق جمهوري اصعب تغريده كتبتها تويتر احس قلبي بيوقف الله يرحمك ويغفر لك ويجعل هذي الايام خير ايامك ويبدلك دار خير من دارك واهل خير من اهلك ويجعل ما جاك كله تكفير من ربي راح اشتاق لك ولتغريداتك ولمحبتك يا الوفي". كما نشرت أحلام صورة لهما معا وعلقت عليها قائلة : "الله يرحمك يا طبيعي..بدر في ذمة الله.. ادعوا له حبايبي عاش وحيد بعد وفاه امه ومات وحيد وماتهنى من مرض لمرض الله يبدل شبابه بالجنه يارب استغفر الله مثل الحلم". Advertisements

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