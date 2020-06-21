أنجلينا جولي: انفصلت عن براد بيت من أجل أطفالنا

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

تحدثت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي عن طلاق من زوجها النجم الكبير براد بيت، قائلة إنها انفصلت عن الممثل من أجل أطفالهم الستة.

قالت نجمة “مالفيسينت”، 45 سنة، لمجلة فوغ يوم الجمعة 19 يونيو: “لقد انفصلت من أجل رفاهية عائلتي. لقد كان القرار الصحيح. ما زلت أركز على شفاءهم. استفاد البعض من صمتي، ويرى الأطفال أكاذيب عن أنفسهم في وسائل الإعلام، لكنني أذكرهم بأنهم يعرفون حقيقتهم ويؤمتنون بعقولهم. “

أنجبت الممثلة أطفالها الثلاثة الصغار، وتبنت مادوكس وزهرا وباكس في 2002 و2005 و2007. وصفت الممثلة حياتها العائلية بـ”طريقة جميلة لتصبح الأسرة”، قائلة: “المهم هو التحدث بصراحة حول كل ذلك والمشاركة”.

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وأوضحت الفائزة بجائزة غولدن غلوب أن “التبني” و”دار الأيتام” كلمتان ايجابيتان في منزلنا. مع أطفالي المتبنين، لا يمكنني التحدث عن الحمل، نشعر جميعا بأننا أسرة واحدة لا يفرقها أحد “.

كانت جولي بالفعل أم لمادوكس وزهارا عندما بدأت مواعدة بيت في 2005. ثم قام بيت بتبني أطفال صديقته في ذلك الوقت، وتم تغيير أسمائهم الأخيرة بشكل قانوني إلى جولي بيت.

بعد الترحيب بأربعة أطفال آخرين، عقد الزوجان السابقان قرانهما في عام 2014 في فرنسا. لكي نفاجيء بخبر انفصالهما بعد ذلك بعامين.