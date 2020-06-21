الفنان السعودي خالد عبدالرحمن يتعرض لأزمة صحية ويطلب من جمهوره الدعاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان السعودي خالد عبدالرحمن لأزمة صحية شديدة، دون أن يكشف طبيعة مرضه.

عبدالرحمن طلب من جمهوره الدعاء له، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبعد عنكم الأمراض يا رب”.

الفنان السعودي كتب: “حبايبي أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من 10 أيام دعواتكم لي ولكل مريض جزاكم الله خير الجزاء”.

وكان الفنان السعودي خالد عبدالرحمن قد أعلن منذ فترة قصيرة مرض والدته، حيث كتب: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. والدتي ترقد حاليا بالعنايه بالمشفى”.

وتابع: “اسأل الله العلي القدير ان يشفيها ويشفي مرضى المسلمين وان يلبسها ثوب الصحه والعافيه.. أحبابي دعواتكم لها ولمرضى المسلمين.. الله لا يوريكم مكروه في عزيز لديكم”.

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وقد ترددت أنباء أن الفنان السعودي خالد عبدالرحمن ووالدته قد أصيبا بفيروس “كورونا”، إلا أن الفنان لم يؤكد أو ينفي هذه الأنباء حتى الآن.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا في شهر مارس الماضي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان السعودي خالد عبدالرحمن مع أحد رجال الأمن، في وقت حظر التجول، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين الجمهور.

الفنان السعودي خرج عن صمته ليكشف ما حدث، من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، حيث قال إنه يوم الإثنين الماضي، غادر مستشفى الحرس الوطني بعدما أخذ دواء الحزام الناري، وذلك قبل العصر، حيث كان مسافراً للقصيم.

وأضاف أنه صلى المغرب في بريدة، ثم استوقفته بعدها نقطة تفتيش للحرس الوطني، واستوضحوا منه عن أسباب عدم التزامه بقرار حظر التجول، فشرح لهم من أين جاء وسبب خروجه، مؤكدا أنهم تجاوبوا معه مشكورين، ووصفهم بأنهم رجال أمناء وأفياء لخدمة دينهم ووطنهم.

عبدالرحمن أنهى حديثه بمهاجمة أصحاب البلبلة، وطالبهم بالتوقف عما يفعلونه، مشددا على أن رجال الأمن يقومون بأداء الواجب ولا يعنيهم صغيراً أو كبيراً.