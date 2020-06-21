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تعرف على الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 21 يونيو 2020

كشفت  مصادر  طبية داخل مستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الاسماعيلية المصرية المخصصة لاستقبال مصابي الفيروس، تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي وأنها فقدت الوعي أثناء علاجها وتدهورت حالتها بشكل خطير. .

 

وقال المصدر  بحسب صحيفة الأخبار إن الفريق الطبي المعالج بمستشفى أبوخليفة اضطر إلى وضع الفنانة على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية لتوصيل الهواء إلى الرئتين، بدلا من جهاز تنفس صناعي موصّل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين بعد تدهور حالتها.

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ومازالت الجداوي داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من "جهاز CPAP"، إلى جهاز تنفس صناعي اختراقى بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين فى الدم بلغت 55% من غير التنفس الصناعي.

 

وأكدت المصادر الطبية أن الفنانة رجاء الجداوي أجرت منذ دخولها المستشفى ثلاثة تحاليل  "pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة خلال الساعات الماضية، وظهرت نتيجتها إيجابية أيضا.

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