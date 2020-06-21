جيتار كورت كوباين بسعر "قياسي" في مزاد بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظمت دار "جوليينز أوكشنز" مزادا لبيع جيتار استخدمه الموسيقي الأمريكي كورت كوباين خلال تسجيله حفلته الموسيقية الشهيرة "أنبلاجد" مع فرقة نيرفانا عام 1993، وتم بيع الجيتار بـ6 ملايين دولار فيما يشكل سعرا قياسيا لآلة جيتار.

واشترى الجيتار رجل الأعمال الأسترالي بيتر فريدمان الذي حضر شخصيا المزاد في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفريدمان هو مؤسس شركة "رود مايكروفونز" التي تصمم الميكروفون.

وقال فريدمان على الفور إنه ينوي عرض الآلة في مدن عدة عبر العالم على أن يذهب ريع المعارض إلى جمعيات خيرية تدعم الوسط الفني، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.





وتجاوز السعر بكثير القيمة المقدرة للجيتار التي حددتها در جوليينز بمليون دولار، وكان أغلى جيتار في العالم حتى الآن هو من طراز "فندر ستراكوكاستر" استخدمه ديفيد جيلمور العازف في فرقة بينك فلويد البريطانية.

وبيع هذا الجيتار المسمى "بلاك سترات" بسعر 3,975 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار "كريستيز" في يونيو/ حزيران 2019 وذهب ريعه لجمعيات خيرية.





وجيتار كوباين هو طراز نادر من صنع شركة "مارتن" الأمريكية يعود لعام 1959، وصنعت منه 302 آلة فقط.

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وشكلت حفلة "أنبلاجد" المسجلة في نيويورك في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 ذروة مسيرة فرقة "نيرفانا" للروك الأكثر تميزا في التسعينيات خصوصاً في مجال موسيقى جرانج.





وكانت الفرقة أدت في الحفلة أشهر أغانيها فضلا عن أغنية ديفيد بووي "ذي مان هو سولد ذي ورلد" بشكل لافت.

وأتت هذه الحفلة قبل أقل من 6 أشهر على انتحار كورت كوباين الذي كان يعاني الاكتئاب ويدمن الهيروين في 5 أبريل/ نيسان 1994.

وانتحر كوباين قبل صدور "أنبلاجد" الذي احتل صدارة مبيعات الأسطوانات مع طرحه في نوفمبر/تشرين الثاني 1994.

وتفيد مجلة "بيلبورد" المتخصصة بأن أكثر من 5 ملايين أسطوانة بيعت في الولايات المتحدة وحدها.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول بيعت سترة خضراء ارتداها كورت كوباين خلال تسجيل "أنبلاجد" بسعر 334 ألف دولار في مزاد نظمته دار "جوليينز أوكشنز" أيضا.



