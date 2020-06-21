تراند اليوم : "مفيش بطانة".. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بالـ"كاش مايوه"

عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف، إثارتها للجدل من جديد، حيث نشرت عبر حسابها في تويتر صورا لها على الشاطئ بإطلالة صيفية وصفها الجمهور بـ"الجريئة جدًا".

وظهرت يوسف وهي جالسة على الشاطئ بوضعية جانبية، مٌرتدية "كاش مايوه" ومُظهرة ساقيها بالكامل مع وضع نظارات شمس وقبعة من القش.

وفي الوقت الذي تغزل فيه عدد من الجمهور بإطلالتها، تعرضت يوسف للهجوم بسبب جرأة الصور، فيما بدأ البعض بتوجيه أسئلة ساخرة حول البطانة، مستذكرين الفستان الأسود الذي ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي وكشف عن ساقيها، وبررت حينها أن البطانة ارتفعت وكانت سبب هذا الظهور الجريء.

ومن أبرز التعليقات على الصور "فين البطانة يا نجمة؟"، "خلي بالك البطانة مرفوعة خالص عشان متقوليش مش حد ينبهني"، "مفيش بطانة خالص".

وعلى الصعيد الفني، غابت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن الموسم الرمضاني الماضي، حيث لم تظهر في أي عمل، فيما شاركت قبل رمضان الماضي بمسلسل "الآنسة فرح"، وجسدت دور والدة أسماء أبو اليزيد، التي تحمل عن طريق الخطأ بالرغم من عدم ارتباطها لتواجه العديد من المشاكل بقالب كوميدي، خاصة أن والدتها "رانيا يوسف" سيدة مُنفتحة وتعيش حياتها من دون قيود.

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وأثارت رانيا يوسف ضجة كبيرة فيما عرفت بـ"أزمة الفستان" التي جعلتها تتصدر حديث السوشال ميديا والصحافة لأيام، حيث تلقت رانيا يوسف هجمات إعلامية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي 2018 بفستان وصفه بعضهم بأنه غير لائق.



