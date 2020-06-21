تراند اليوم : تدهور خطير.. رجاء الجداوي تفقد الوعي والاستعانة بأنبوبة حنجرية لإنقاذها

كشفت وسائل إعلام مصرية، أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي تدهورت حالتها خلال الساعات الماضية وفقدت الوعي، وتم تركيب أنبوبة حنجرية كمرحلة أخيرة لها بعد أن تدهورت الحالة الصحية.

وأوضحت أن نسبة الأكسجين في الدم تترواح بدون جهاز تنفس صناعي بين 50 إلى 60 في مؤشر خطير لحالتها، مؤكدة على أن رجاء موضوعة على أجهزة الانعاش التنفسية.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي أجرت التحاليل الثالث التي وأثبتت إيجابية حالتها، وأوضح الأطباء أن رجاء الجداوي، مازالت موجودة في العناية المركزة، بسبب قلة نسبة الأكسجين.

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وأكد الطاقم الطبي في مستشفى عزل أبو خليفة، أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه مستقرة، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.