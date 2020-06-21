صور بيلا وجيجي حديد من الثانوية تكشف المستور... جراحا تجميل يكشفان العمليات التي خضعتا لها!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يونيو 2020 05:45 مساءً - كشف اثنان من جراحي التجميل الرائدين في العالم عن العديد من العمليات التجميلية التي ربما تكون قد خضعت لها العارضتان الشهيرتان بيلا وجيجي حديد، بعد أن نشرت زميلة سابقة لهما صورهما في المرحلة الثانوية.



وشاركت مستخدمة تيك توك ليلى سافويا التي حضرت المدرسة الثانوية مع بيلا وجيجي حديد صوراً من الكتاب المدرسي لعام 2013، وكشفت عن صورة للشقيقتين عندما كانتا طالبتين في المدرسة.





وأشارت الدكتورة سابرينا شاه ديساي، الجراحة المقيمة في لندن والمتخصصة في العمليات الترميمية، إلى أن بيلا، البالغة من العمر الآن 23 عاماً قد تغيرت بشكل كبير في السنوات التي تلت التقاط صورة الكتاب السنوي، وأوضحت أن هذا يمكن أن يكون نتيجة العديد من العمليات الجراحية المختلفة.



وقالت ديساي إن بيلا ربما تكون قد خضعت على الأرجح لعملية رفع للجبين، مما منحها مظهر عين الثعلب الذي تشتهر به.



وأضافت الدكتورة ديساي أن العارضة يبدو أنها خضعت لعمليات تجميل في الأنف وحشو للشفاه وكذلك نحت للوجه، من خلال حشوة جلدية لتعزيز عظام وجنتيها.

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وأشار الخبيرة الطبية أيضاً إلى أن وجه بيلا يبدو الآن أنحف بكثير مما كان عليه عندما كانت في المدرسة الثانوية، موضحة أن هذا يمكن أن يكون نتيجة لإزالة الدهون من الخد، أو ببساطة نتيجة لفقدان الوزن بشكل عام.



وعلى الرغم من أن مظهر جيجي لم يتغير بشكل كبير مثل شقيقتها الأصغر سناً، فقد أوضح كل من الدكتورة شاه ديساي والدكتور غريغوري ماشكفيتش، جراح تجميل الوجه أن هناك مناطق قليلة في وجهها يمكن أن تكون قد خضعت لعمليات تجميل.



وقال الدكتور شاه ديساي: "جيجي لم تتغير بشكل كبير للغاية، يبدو أنها خضعت للحد الأدنى من عمليات نفخ الشفاه والفكين".





وأشار الدكتور ماشكيفيش إلى أن "شفاه ووجنتي جيجي تبدو أكثر اكتمالاً مما كانت عليه في صورة المدرسة الثانوية"، موضحاً أن هذا من المحتمل أن يكون نتيجة للحشوات، لكنه قال إن عدداً من العوامل الأخرى يمكن أن تكون قد لعبت دوراً في تحولها، بما في ذلك زاوية التصوير ومساحيق التجميل.