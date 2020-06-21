نشر الفنان رامي صبري صورة لنجليه "علي ، عمر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علق رامي على الصورة بدعائه لهما قائلاً:"هتفضل طول عمرك بتهتم بنفسك وتحب نفسك لحد اما ولادكيجو الحياه هتبتدي تهتم وتحب فيهم اكتر من نفسك . هو ده الحب الحقيقي بعد حب ابوك وامك ، كل سنه وانتو بخير وطيبين وربنا يقدرني واقدر اخليكم احسن اتنين في كل حاجه بحبكم اكتر من نفسي برنس علي برنس عمر ".
يذكر ان آخر إضدارات رامي الغنائية كانت من خلال أغنية "حياتي مش تمام"، التي طرحها شهر فبراير الماضي، وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة، كلمات وألحان:عزيز الشافع، توزيع:جلال الحمداوي.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادهما..رامي صبري لأبنائه: بحبكم اكتر من نفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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