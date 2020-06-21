في عيد ميلادهما..رامي صبري لأبنائه: بحبكم اكتر من نفسي

نشر الفنان رامي صبري صورة لنجليه "علي ، عمر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علق رامي على الصورة بدعائه لهما قائلاً:"هتفضل طول عمرك بتهتم بنفسك وتحب نفسك لحد اما ولادك

يجو الحياه هتبتدي تهتم وتحب فيهم اكتر من نفسك . هو ده الحب الحقيقي بعد حب ابوك وامك ، كل سنه وانتو بخير وطيبين وربنا يقدرني واقدر اخليكم احسن اتنين في كل حاجه بحبكم اكتر من نفسي برنس علي برنس عمر ".

يذكر ان آخر إضدارات رامي الغنائية كانت من خلال أغنية "حياتي مش تمام"، التي طرحها شهر فبراير الماضي، وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة، كلمات وألحان:عزيز الشافع، توزيع:جلال الحمداوي.