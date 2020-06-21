فيديو.. هكذا احتفلت نرمين الفقي بعيد ميلادها

نشرت الفنانة نرمين الفقي فيديو مجمع لصورها احتفالاً بعيد ميلادها الـ 48، حيث أنها ولدت يوم 21 يونيو عام 1972 بالإسكندرية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". علقت الفقي على الفيديو قائلة: "النهاردة عيد ميلادي كل سنة وأنا طيبة". Advertisements يذكر أن نرمين شاركت مؤخراً في مسلسل أبو العروسة بجانب مجموعة مميزة من نجوم الدراما أبرزهم"سوسن بدر، سيد رجب، محمود حجازي، كارولين عزمي،وغيرهم..."، وحصل المسلسل على نجاح جماهيري كبير لما يلمس من المشاكل والحياة الأسرية الواقعية. شاهد الفيديو من هنا

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