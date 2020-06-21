بالصور.. منة فضالي بإطلالة كاجوال في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة جمهوره اخر جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". "فيسبوك". ونشرت منة مجموعة صور جديدة لها ظهرت خلالها باطلالة كاجول م تديه بلوزة فسفوري اللون وبنطال جينز، وعلقت عليها قائلة : "دائما مبتهجه". اللون وبنطال جينز، وعلقت عليها قائلة : "دائما مبتهجه". Advertisements شاهد

وتفاعل جمهور الفنانة منة فضالي مع المنشور معبرين عن إعجابهم بالصور ومتمتيين لها دوام النجاح والتوفيق في حياتها الفنية والشخصية.

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