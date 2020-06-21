تقترب الفنانة أصالة بأغنيتها الجديدة "جيتني مكسور" من حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة، بعد أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات الشيخ:ناصر بن حميد آل خليفة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع:سيروس. ألحان: أحمد الهرمي، توزيع:سيروس. Advertisements يذكر أن آخر إصدارت أصالة الغنائية كانت من خلال أغنية "شامخ"، وحققت نجاح جماهيري كبيرة، وسجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر في أسبوع .. أصالة تقترب من المليون السادس بأغنية "جيتني مكسور" على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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