بخط الإيد.. رسالة من ابنتي كريم فهمي في عيد الأب

نشر الفنان كريم فهمي صورة لرسالة تهنئة من إبنتيه كاميليلا ونعومي بخط الإيد بمناسبة عيد الأب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر كريم صورة الرسالة عبر خاصية "ستوري"، وعلق عليها قائلاً: "أحلى هدية في العالم من كاميليلا ونعومي". خاصية "ستوري"، وعلق عليها قائلاً: "أحلى هدية في العالم من كاميليلا ونعومي". Advertisements يذكر أن كريم فهمي شارك في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري". "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري".

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