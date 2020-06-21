كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تكريم محمد سامي من وزارة التضامن عن "البرنس" لدعمه الدائم لقضايا الإدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج - رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى – المخرج محمد سامى اليوم الأحد خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020 بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

وجاء تكريم محمد سامى عن اسهاماته فى اظهار سلبيات الإدمان فى مسلسله الأخير "البرنس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، بدون الإشارة الى المشاهد التعليمية للإدمان، خاصة وأن سامى يعد داعماً قوية للوزارة ويعمل على اظهار السلبيات فى أعماله الفنية، حيث أثنت الوزيرة نيفين القباج ونائب الوزير عمرو عثمان على سامى فى دعمه الدائم لهذه القصية.

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وتعتبر وزارة التضامن المخرج محمد سامى سند دائم لها ولصندوق مكافحة المخدرات وبعض القضايا الوزارة الهامة وهو ما ظهر فى مسلسله "البرنس" من خلال شخصية "عادل" التى جسدها أحمد داش، وتم تكريمه اليوم فى حضور الوزيرة نيفين القباج والنجمة يسرا بالإضافة الى حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما حرصت من قبل الوزيرة السابقة الدكتورة غادة والى، ووكيل الصندوق الدولى لمكافحة المخدرات في المجتمع الدولى حالياً على توجيه الشكر لفريق عمل مسلسل البرنس، وأثنت على مجهودات المخرج محمد سامى على عطائه المستمر في التعاون مع صندوق مكافحة المخدرات.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.