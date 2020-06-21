شريف مدكور يرد على شائعات مرضه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الإعلامي المصري شريف مدكور على الشائعات التي ترددت مؤخرا حول مرضه.

الإعلامي المصري كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “في إشاعة إني مريض وده مش صح.. أنا صحتي تمام نعمه وفضل وكل يوم في الشغل”.

وكان الإعلامي المصري شريف مدكور قد عبر عن استيائه مؤخرا من تداول أنباء حول إصابته بفيروس في الدم، نتيجة العلاج الكيميائي الذي يتلقاه بعد إصابته بسرطان في القولون.

مدكور أكد أنه بالفعل أصيب بفيروس في الدم في شهر نوفمبر الماضي لكنه شفي منه تماما، حي كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “أنا الحمد لله بخير نعمه وفضل وموضوع الفيروس اللي في الدم ده كان في شهر نوفمبر اللي فات وخفيت منه من زمان مش عارف ليه في صفحات كاتبه الموضوع”.

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يذكر أن الإعلامي المصري شريف مدكور كان قد أصيب بورم سرطاني في القولون، وخضع لعملية جراحية لإزالته، وذلك داخل مستشفى دار الشفاء.

الإعلامي المصري كشف لجمهوره أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه للعملية، شارك جمهوره معاناته، حيث نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها وهو يتلقى العلاج الكيماوي.

وكشف شريف مدكور في شهر نوفمبر الماضي عن إصابته بفيروس في الدم نتيجة مخالفته لتعليمات الأطباء.

شريف قال إنه اصيب بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته نتيجة تلقيه العلاج الكيماوي لمحاربة مرض السرطان، لافتاً إلى أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال أي عدوى له، ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد، وغيرها من التدابير، وكان يمارس حياته بشكل طبيعي.