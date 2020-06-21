وفاة سوشانت سينغ راجبوت تسلط الضوء على الصحة النفسية في الهند

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أرسل انتحار النجم الهندي سوشانت سينج راجبوت البالغ من العمر 34 عامًا موجات صادمة عبر بوليوود وخارجها، مما أثار دعوات وسلط الضوء على أخذ المرض العقلي على محمل الجد.

تم العثور على ممثل بوليوود الشهير راجبوت ميتا في مقر إقامته في مومباي يوم الأحد.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم العثور على راجبوت معلقًا في شقته في ضواحي باندرا. وأضافت الشرطة أنه لم تكن هناك ظروف مريبة دفعته للانتحار.

كان راجبوت ينحدر من باتنا، بيهار، وقد التحق بجامعة دلهي التكنولوجية لدراسة الهندسة قبل تركها لمتابعة مهنة التمثيل، بدأ الممثل على شاشة التليفزيون، قبل ظهوره الأول في بوليوود في Kai Po Che! في عام 2013.

وبسبب أعماله استطاع حصد اشادة من النقاد لدوره، حتى إن رمز الكريكيت اللعب الهندي الهير ماهيندرا سينغ دوني في عام 2016 قد أشاد بدور في فيلم السيرة الذاتية دوني: القصة غير المروية، وجرى مشاهدته آخر مرة في فيلم على Drive بشبكة Netflix عام 2019.

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على نطاق واسع كشخصية مبهجة، أرسل موت راجبوت المفاجئ موجات صادمة عبر بوليوود، حيث غمرت وسائل التواصل الاجتماعي تعازي مع دعوات بعدم التصديق.

غرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: “سوشانت سينغ راجبوت. ممثل شاب مشرق ذهب باكر جدًا”. وكتب نجم بوليوود أكشاي كومار على تويتر، “بصراحة تركتني هذه الأخبار مصدوم وصامت”

كما فتح موت راجبوت محادثات حول الصحة العقلية والحاجة إلى أخذ القضية بجدية أكبر. وفقًا للتقارير الأولية، كان يعتقد أن راجبوت كان يحارب الاكتئاب ويستشير طبيبًا نفسيًا خلال الأشهر الستة الماضية.

قبل أقل من أسبوع من انتحاره، قضت مديرة راجبوت السابقة، ديشا ساليان، 28 عامًا، على حياتها بالقفز من مبنى في 9 يونيو.