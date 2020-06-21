تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي ووضعها على جهاز تنفس صناعي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، عن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بسبب إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة تدهور حالتها، وأنها احتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.

وبحسب المصدر مازالت الفنانة رجاء الجداوى، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من “جهاز CPAP”، إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين فى الدم لديها من غير التنفس الصناعى ‎%‎55.

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وأكد المصدر الطبى، بحسب اليوم السابع، أن الفنانة رجاء الجداوى أجرت منذ دخولها المستشفى ثلاثة تحاليل “pcr”، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة خلال الساعات الماضية، وظهرت نتيجتها إيجابية.

وتتواجد الفنانة رجاء الجداوى، داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة لليوم الـ 29، بعد دخولها العزل الصحى ليلة عيد الفطر المبارك.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.