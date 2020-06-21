جيسي عبدو في أول عيد أب بعد وفاة والدها: قلبي يحترق.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد مرور أسابيع قليلة على رجيل والدها، حرصت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو على توجيه رسالة مؤثرة للراحل في أول عيد أب بعد وفاته 17 مايو الماضي، إثر حريق هائل اندلع في منزله بمنطقة زوق مكايل، بجبل لبنان، حيث كانت ترتبط الفنانة الشابة بوالدها بشكل كبير.
جيسي نشرت صورة للراحل، معربة عن شدة تألمها لرحيله بتعليق كتبت فيه: «هذا أول عيد الأب يمر من دونك.. أكثر شيء بخيفني في حياتي وقع وهو انك تتركني وتذهب، قلبي يحترق كثيراً ومتألمة ومكسورة وضائعة من دونك ولا أعلم كيف سأستمر في الحياة دون ضحكتك وهضامتك ونصائحك وتفاؤلك وتتحدث معي على الهاتف ٤٠ مرّة في النهار !!! يا ابو جريج كتير بشعة الدني من دونك ومش حابتها أبداً!!!! أشتقت لك كثيراً يا أبي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي حالياً».
فانز جيسي وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات تمنوا فيها الصبر والسلوان للفنانة الشابة على مصابها الأليم.
يُذكر أن الراحل توفي إثر اندلاع حريق في المنزل بسبب انفجار أنبوبة غاز، فيما كانت تتواجد جيسي في إمارة دبي، ولم تتمكن من زيارة لبنان لتوديع والدها بسبب وقف الطيران لانتشار فيروس كورونا.
من ناحية أخرى، تنتظر جيسي عبدو عرض مسلسلها الجديد «بعد حين» والذي كان من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل عرضه لما بعد رمضان، والمسلسل من تأليف حميد المدني، إخراج مروان بركات.
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