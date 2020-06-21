رامز جلال.. صفعه عادل إمام.. وطلب منه الأهلاوية الابتعاد عن عماد متعب

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بدأ الفنان المصري رامز جلال مشواره الفني في بداية التسعينات، وحقق نجاحا لا بأس به في السينما والدراما، وتضاعف هذا النجاح منذ عام 2011، عندما بدأ في تقديم برامج المقالب.

رامز جلال من مواليد عام 1972، هو شقيق الفنان ياسر جلال، شارك في بداية التسعينات في عدد من الأعمال ومنها : «حياة الجوهري، رد قلبي، والعصيان».

رامز قدم أول بطولة مطلقة له عام 2007 من خلال فيلم «أحلام الفتي الطائش»، مع نيللي كريم وحسن حسني، وشهد عام 2004 و2005 نشاطا سينمائيا له، حيث شارك في أفلام عدة ومنها «الباشا تلميذ، غاوي حب، أحلام عمرنا»، وغيرها.

رفعت جماهير النادي الأهلي لافتة في إحدى مباريات الفريق كتبت عليها «متعب يا ابن الحلال.. ابعد عن رامز جلال»، في إشارة إلى الأقاويل التي تردد في ذلك الوقت تفيد بأن عماد متعب يسهر باستمرار مع الفنان رامز جلال ما أدى إلى تراجع مستواه الكروي.

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في العرض الخاص لفيلم «برتيتا» انتشرت عدد من الصور للفنان عادل إمام وهو يصفع رامز جلال، وقيل أن رامز استفز الزعيم، بينما قال رامز إن عادل إمام كان يمازحه فقط.

قال رامز أكثر من مرة إنه لم يتزوج لأنه لم يجد امرأة تناسبه، وتحبه لشخصه وليس لشهرته.

في 2012 سجل رامز جلال حلقة ضمن برنامج «نورت» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، واعترف فيها أنه متزوج ولديه ابن عمره 6 أشهر بعد أن دبرت له «الكيلاني» مقلب وأحضرت له صحفية تقول إنها تعرف معلومات عنه يخفيها عن جمهوره ومنها أنه متزوج، فانقلب الأمر وفوجئت «الكيلاني» باعترافه، لكن بعد علمه أنه «مقلب» انفعل وطلب حذف الفقرة كاملة وهدد بالانسحاب فوافق فريق العمل، وذلك وفقًا لموقع «سيدتي دوت نت» الذي ذكر الواقعة بتفاصيلها من داخل استوديو برنامج «نورت».

في عام 2011 زادت شهرته بعدما بدأ في تقديم برامج المقالب، واتهمه البعض بفبركتها، وقاضته الفنان آثار الحكيم، وأكدت أنه خدعها عندما قام بتصويرها بهذا الشكل.

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