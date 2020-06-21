وائل نور.. حذرته فاتن حمامة من البلهارسيا ولم يحب هذا اللقب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

امتلك الفنان المصري الراحل وائل نور موهبة فنية كبيرة جعلت النقاد يتوقعون له مستقبل فني كبير فور ظهور على الشاشة، واعتبره المخرجون خليفة للفنان حسن يوسف وأحمد رمزي.

موهبة وائل جعلته يقدم مختلف الأدوار فقدم دور المدمن والعاشق والولد خفيف الظل، وشهد له كبار النجوم بموهبته الكبيرة، وعلى رأسهم الفنان فريد شوقي، والذي استعان به في مسلسل «البخيل وأنا»، وكان نقطة إنطلاقة هامة له.

ولد الفنان وائل نور عام 1961، ورغم موهبته إلا أنه قدم فقط الأدوار الثانية ولم يحالفه الحظ لتقديم البطولة.

في عام 2000، استعانت به الفنانة فاتن حمامة للمشاركة في مسلسل «وجه القمر».

من المواقف التي يذكرها نور من كواليس العمل مع سيدة الشاشة العربية، أن أحد مشاهده تطلب أن يقفز في النيل، المشهد الذي كان ليتم تصويره أثناء سفر فاتن حمامة، والتي فوجئ باتصال هاتفي منها من لندن لتطمئن عليه قبل التصوير، وأنه يجيد السباحة، فضلاً عن توصيته بأن يحرص على ألا يقفز في ماء راكد، حتى لا يصاب بالبلهارسيا.

أطلق عليه النقاد لقب الولد الشقي، ولكنه فضل أن يتم تلقيبه بـ «المشخصاتي».

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تزوج من الفنانة أميرة العايدي وأنجب منها ولديه «سارة ويوسف»، ولكنه انفصل عنها بعد زواج 7 سنوات.

تزوج مرة ثانية من زوجته الأخيرة غادة، وأنجب منها طفلين، وكان في انتظار طفله الثالث ولكنه رحل قبل ولادته.

رفض وائل نور تقديم برنامج تليفزيوني ورفض عرض إحدى القنوات الفضائية، وذلك لأن الفكرة لم تستهويه.

الفنان المصري ابتعد عن السينما لسنوات طويلة، وقال إنه لم يعرض عليه أفلام لمدة 10 سنوات، رغم تاريخه الحافل في السينما.

آخر أعماله فيلم «الليلة الكبيرة» مع المخرج سامح عبدالعزيز والسيناريست أحمد عبدالله، والذي عاد فيه إلى الشاشة بعدما يزيد عن العشرة أعوام من الغياب عن الساحة.

قال إن النجومية في نظره هي أن يرفض تقديم الأدوار الهابطة حتى لو على حساب حالته الاقتصادية.

عن مشاهده المشتركة مع الفنانة أيتن عامر في فيلم «الليلة الكبيرة»، قال نور إنه استمتع بالتمثيل معها وأنها صادقة في مشاعرها وأداءها التمثيلي، وإنه يشهد لها بالبراعة رغم شهادته المجروحة فيها حيث تربطه علاقة أسرية بأختها الفنانة وفاء عامر مشيرًا خلال حديثه إلى: «أنا اللي مربي آيتن».