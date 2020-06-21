شروط شقيق هيثم أحمد زكي للموافقة على «الإمبرطور» لمحمد رمضان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافق رامى عز الدين بركات، شقيق والوريث الشرعي للفنان المصري هيثم أحمد زكي، بشكل مبدئي على تجسيد حياة الراحل أحمد زكي في عمل درامي، ولكن بشروط، وذلك بعد إعلان الفنان المصري محمد رمضان عن تجهيزه لمسلسل «الإمبراطور»، ويجسد فيه السيرة الذاتية والفنية للنجم المصري الراحل أحمد زكي.

بلال عبد الغنى، الوكيل القانوني لرامي عز الدين في مصر صرح بأن رمضان لم يخطر شقيق هيثم بعمل مسلسل عن حياة الراحل أحمد زكي، في الوقت الذي أوضح فيه أنه لا يمانع عمل درامي عن الراحل، مشدداً على ضرورة اخطار الأسرة أولا كإجراء قانوني حفاظا على حق الورثة الشرعيين.

وبالإضافة إلى ضرورة احترام العمل لتاريخ أحمد زكي، وضع رامي عز الدين شروطاً على القائمين على العمل المنتظر حتى يوافق رسمياً على المسلسل، وأبرزها، عدم تناول شخصية والدته الفنانة المصرية الراحلة هالة فؤاد، خصوصا وأنها ارتدت الحجاب قبل وفاتها وابتعدت عن الأضواء.

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وكيل رامي القانوني أضاف في تصريحاته عن شروط الوريث الشرعي لنجل أحمد زكي لعمل مسلسل عن الراحل، بأن يطلع رامي بنفسه على سيناريو العمل حتى يبدي رأيه فيه، كما أبدى استعداده على امداد القائمين على المسلسل بكافة المقتنيات الشخصية للراحل، للمساعدة على اخراج عمل يليق بمكانة الفتى الأسمر.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان قد رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر الماضي، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا بعد تعرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعثر عليه ميتًا في منزله بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الشرطة لاقتحام المنزل بسبب عدم رده على اتصالاتها المتكررة.