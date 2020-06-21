روان بن حسين تحتفل بعيد الأب بصورة مع زوجها ورسالة عاطفية له

الأحد 21 يونيو 2020

احتفلت الفاشينيستا الكويتيه روان بن حسين بعيد الأب بطريقة خاصة جداً، حيث نشرت عبر حسابها على انستقرام صورة تجمعها بزوجها الذي جهت له رسالة عاطفية من القلب.



وأطلت روان بن حسين مع زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف في لقطة دافئة، حيث كتبت له بمناسبة عيد الأب: "عيد أب سعيد لحبيب قلبي، أبو بنتي وحب عمري❤️ ليلحيني مو مستوعبه اننا صرنا عائله من ٣ أشخاص! لونا وأنا محظوظين فيك، نحبّك وااااايد ومو قادره اصبر لين تفتح الحدود ونرجع لبيتنا وبنتنا???????????? الله يخلّيك تاج على راسنا ولا يحرمنا منك يا أغلى أبو لونا في الدنيا".

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ويأتي منشور روان بن حسين بعد أيام قليلة من تعرضها للانتقادات بسبب تعليق غير مقصود منها على إحدى متابعاتها فهمه البعض بأنها تتعمد الإساءة لزوجها وأن هناك خلافات بينهما قد تصل للانفصال.

وظهرت الفاشينيستا روان بن حسين في مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، أوصحت من خلاله أن تعليقها بأن زوجها لا يصرف عليها ولا على ابنته كان مجرد مزحة ساخرة من تعليق لإحدى متابعاتها.

وأكدت روان بن حسين أن هناك من ينشر الشائعات حول انفصالها عن زوجها بسبب تواجده خارج الإمارات بعد تعليق حركة الطيران، لكنها أكدت على قوة علاقتهما، حيث قالت: "مثل ما غيري يحب يطقطق.. أنا أحب أطقطق وأرد بالأسلوب اللي اشوفه مناسب.. فال الله ولا فالكم.. الله يحفظلنا أبو لونا ويرجعلنا سالم غانم.. والله يبعدنا عن الفتن والحقد والمشاكل.. والله يعزه مثل ما عزني وعز بنتي".

وللتدليل على أن علاقتها مع زوجها على خير ما يرام، نشرت روان بن حسين لقطة من محادثة بالفيديو جمعتها مؤخراً بزوجته، وعلقت عليها بقولها: "لا أستطيع الانتظار لملاقاتك ثانية.. عد قريباً".

وكانت روان بن حسين قد كشفت معنى اسم ابنتها لونا، وهو اسم روماني لإحدى الآلهة ويعني "القمر"، مؤكدة أنها باتت تقدر والدتها كثيراً بعد أن أصبحت أماً وعرفت مقدار ما تقوم به الأمهات من أجل راحة أطفالهن، حيث اعترفت أيضاً أن ابنتها صارت رئيستها بمعنى أنها لا تنام وابنتها مستيقظة وتضعها دائماً في صدر أولوياتها.

وكانت روان بن حسين كشفت عن هوية زوجها عقب ولادة ابنتها وذلك بعد فترة من إخفائه، ليتبين أنه رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف الذي جمعته بها قصة حب منذ عدة شهور، ثم حدث بينهما خلاف تسبب في انفصالهما لفترة قصيرة، وبعدها تزوجا وقررا الإقامة معاً في الإمارات بعد أن أنهت هي دراستها للقانون في العاصمة البريطانية لندن.