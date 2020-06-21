«سهم» ينثر موسيقاه على حناجر العرب

الأحد 21 يونيو 2020

أطلق الملحن «سهم» مجموعة من الأعمال الغنائية التي لحَّنها للفنانين عبدالمجيد عبدالله، ورابح صقر، وماجد المهندس، وفضل شاكر، حيث جاءت هذه الأعمال، بتوزيع أضيفت عليه بعض الصولوهات الموسيقية المختلفة، إذ حققت هذه الأعمال أرقاما قياسية حال بثها على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الألحان أُعيد غناؤها مجددًا عبر حساباته الرسمية في وسائل «التواصل الإجتماعي»، كما تمَّ طرح هذه الأعمال عبر تطبيق ديزر الرقمي، من إنتاج «ون برودكشن».

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ويملك الملحن سهم شعبية جماهيرية كبيرة، اتضحت جليّا عبر الفعاليات الفنية بالمملكة مثل «ليلة سهم»، التي أُقيمت في الصيف الماضي ضمن موسم جدة، بحضور جماهيري بحوالي «8000» شخص، لتتبعها الليلة التكريمية «ليلة سهم» في موسم الرياض بحضور فاق العشرين ألف متفرج، وتمكَّن سهم منذ بداياته في العام 2004 من لفت الأنظار، عندما بدأ أول تعاوناته الموسيقية مع الفنان رابح صقر، لتتوالى التعاونات الفنية، وتطال نجوم الأغنية الخليجية والعربية، حيث يُعد الفنان عبدالمجيد عبدالله من أكثر الفنانين تعاونًا مع الملحن سهم.

اختتمها بأغنية «وحشتوني» للفنان اللبناني فضل شاكر، والتي أطلقها مؤخرًا، كأحدث تعاوناته الموسيقية من كلمات قوس وألحانه، وكانت من ضمن الأعمال التي طرحها سهم بصوته، إضافة إلى الأعمال الغنائية «اسمعني، شاريك، ناقصك شيء، فزي له، على قدومك، مرماي».

يشار إلى أن الملحن سهم ستجمعه خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأعمال والألحان الغنائية لنجوم الأغنية العربية، من بينهم رابح صقر وعبدالمجيد عبدالله وأنغام وأصالة نصري.