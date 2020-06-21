مايا دياب تغني «أونلاين» عن «كورونا»..

الأحد 21 يونيو 2020

حلت النجمة مايا دياب ضيفة مميزة على برنامج «ضحك ولعب وجد» مع الإعلامي محمد قيس عبر شاشة الـ»MTV»، حيث تحدثت خلال الحلقة عن عدة أمور شخصية وفنية وذلك وسط أجواء خاصة مع عدد من معجبيها من مختلف أنحاء العالم الذين شاركوها الحلقة عبر اتصال فيديو.

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وتطرق قيس لموضوع حفلات «الاونلاين» وقد أكدت مايا في هذا السياق أنها شاهدت حفلات كل من نجوى كرم ونانسي عجرم وإليسا باستثناء حفل وائل كفوري، بسبب الأوضاع الأمنية في تلك الليلة، وأثنت على جهود جميع النجوم الذين يحاولون زرع الأمل والفرح في قلوب الناس خلال هذه الأوقات الصعبة.

كما قدمت مايا خلال الحلقة باقة من أجمل أغانيها ومنها «أنا»، «بعدو» وغيرها. بالإضافة إلى عدد من الأغاني المتنوعة منها «ساعات ساعات» للشحرورة صباح، «أنا وياك» لزياد برجي، وأغنية «ست الحبايب» التي أهدتها لوالدتها، وخصت مايا اللبنانين بأغنية للفنان زياد رحباني، «بدو ينقطع البنزين بهاليومين»، كونها تتوافق مع حالة القلق التي تعيشها لبنان حالياً، كما أطلقت أغنيتها الجديدة «نهارنا وردي» باللهجة المصرية، من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد.

يذكر أن مايا دياب تستعد حالياً لإحياء حفل مباشر في الأيام المقبلة، بشكل مختلف وبتقنيات جديدة.