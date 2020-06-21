- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تغني «أونلاين» عن «كورونا».. والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
حلت النجمة مايا دياب ضيفة مميزة على برنامج «ضحك ولعب وجد» مع الإعلامي محمد قيس عبر شاشة الـ»MTV»، حيث تحدثت خلال الحلقة عن عدة أمور شخصية وفنية وذلك وسط أجواء خاصة مع عدد من معجبيها من مختلف أنحاء العالم الذين شاركوها الحلقة عبر اتصال فيديو.
وتطرق قيس لموضوع حفلات «الاونلاين» وقد أكدت مايا في هذا السياق أنها شاهدت حفلات كل من نجوى كرم ونانسي عجرم وإليسا باستثناء حفل وائل كفوري، بسبب الأوضاع الأمنية في تلك الليلة، وأثنت على جهود جميع النجوم الذين يحاولون زرع الأمل والفرح في قلوب الناس خلال هذه الأوقات الصعبة.
كما قدمت مايا خلال الحلقة باقة من أجمل أغانيها ومنها «أنا»، «بعدو» وغيرها. بالإضافة إلى عدد من الأغاني المتنوعة منها «ساعات ساعات» للشحرورة صباح، «أنا وياك» لزياد برجي، وأغنية «ست الحبايب» التي أهدتها لوالدتها، وخصت مايا اللبنانين بأغنية للفنان زياد رحباني، «بدو ينقطع البنزين بهاليومين»، كونها تتوافق مع حالة القلق التي تعيشها لبنان حالياً، كما أطلقت أغنيتها الجديدة «نهارنا وردي» باللهجة المصرية، من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد.
يذكر أن مايا دياب تستعد حالياً لإحياء حفل مباشر في الأيام المقبلة، بشكل مختلف وبتقنيات جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تغني «أونلاين» عن «كورونا».. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.