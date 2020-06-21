ثقافـة التمثيل في مسرح فنون الدمام

الأحد 21 يونيو 2020

أقامت لجنة المسرح بجمعية الثقافة الفنون بالدمام الثلاثاء الماضي ورشة حوارية في الممثل والشخصيات، سلطت اللجنة فيها على أساسيات دراسة الشخصية التمثيلية في المسرح، التلفزيون، والسينما، وقدم الورشة مخرج الجمعية الفنان راشد الورثان.



وتناولت الورشة التي ضمت 73 مشتركاً من أنحاء المملكة عدة محاور أساسية للتمثيل شملت الهواية والموهبة في التمثيل، وماهية التمثيل ومن هو الممثل، وكيفية التمثيل، والتعرف على الشخصية المكتوبة في النص، ومعرفة القواعد الأساسية لدراسة الشخصية، بالإضافة إلى خارطة البحث والتقصي.

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وقدم الورثان شرحاً مفصلاً عن كيفية قراءة أبعاد الشخصية من النص والتعمق في تفاصيل الشخصية لأدائها بشكل أدق، مستعرضاً مقاطع تمثيلية من عدة فنانين سعوديين وعرب في عدد من المسلسلات المعروفة، مؤكداً الورثان على ضرورة وأهمية التعلم والبحث والتقصي والتدريب والقراءة والاطلاع لمعرفة أسرار وخفايا كل هواية أو موهبة، لأن الاجتهاد القائم على الحماس والاندفاع والجرأة غير المبني على العلم والإثراء المعرفي لا يضمن التنامي والتطور والتمكن والإبداع المطلوب، منوهاً على الممثل أن يكون مطلعاً على أهم مبادئ وأسس الموهبة والهواية أياً كانت.

وأوضح الورثان أنه يتم دراسة الشخصية المكتوبة عن طريق ثلاثة أبعاد رئيسة: البعد النفسي، والبعد الاجتماعي، والبعد المادي (الجسدي)، وبهذه الدراسة يستطيع الممثل أن يرسم خط سير واضح كممثل في دراسة أبعاد الشخصية التي سوف يؤديها، قائلاً للممثل «تذكر دائماً أنت تخضع لها لا أن تخضع هي لك، يجب أن تتكيف مع أبعادها التي رسمت لها في النص والتي أوجدها المؤلف».

وختم الورشة مشرف لجنة المسرح ناصر الظافر من خلال الكثير من الأسئلة من المتدربين حول التمثيل وكيفية الأداء المسرحي والتلفزيوني، منوهاً أن برنامج الجمعية القادم سيتطرق إلى تنفيذ العديد من الدورات والورش والأمسيات الثقافية والفنية خلال قناة اليوتيوب والزووم كبث مباشر تماشياً مع الظروف الحالية لأزمة كورنا حمانا الله وإياكم منها.