شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. هشام ماجد يكشف أسرار مسيرته الفنية في برنامج واحد من الناس والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020 يستضيف الاعلامى د. عمرو الليثى فى التاسعة والنصف مساء غدا الأحد من برنامج واحد من الناس على شاشة النهار نجم الكوميديا هشام ماجد فى حلقة فنية خاصة ويكشف أسرار مسيرته الفنية، وكواليس أخر اعمالة الفنية في السينما والتليفزيون وأخبار علاقته بأحمد فهمي وشيكو بعد انفصالهم فنيا.

ويكشف ماجد عن بدايته الفنية، وكيف كون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم (تمر هندي للإنتاج الفني)، كان أنجحها فيلم (رجال لا تعرف المستحيل) ،وعن البداية الحقيقية له من خلال فيلم (ورقة شفرة) الذي حقق نجاحاً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيري. حاز على جائزة النقاد لأفضل وجه جديد في عام 2008 مناصفة مع زميليه (شيكو) و(أحمد فهمي) في فيلم (ورقة شفرة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. هشام ماجد يكشف أسرار مسيرته الفنية في برنامج واحد من الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.